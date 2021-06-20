"Ми любимо нашого хлопчика". У Байдена померла німецька вівчарка, пес по кличці Чемп (фото)

В останні місяці собака сильно хворів і у нього не було сил

Джилл Байден і вівчарка Чемп. Фото: прес-служба Білого дому

Померла одна з німецьких вівчарок президента США Джо Байдена, пес на ім'я Чемп. Їй було тринадцять років.

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Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Сьогодні у нас важко на серці, коли ми повідомляємо вам, що наша улюблена німецька вівчарка Чемп мирно померла вдома", – йдеться в повідомленні.

Фото: Джо Байден/twitter

За інформацією пресслужби, пес прожив цілих 13 років.

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"У наші найрадісніші моменти і в наші найбільш убиті горем дні він був поруч з нами, чуйний до кожного нашого невисловленого почуття і емоції. Ми любимо нашого милого, доброго хлопчика і завжди будемо за ним нудьгувати", – додають на сайті.

Раніше ми писали, що син Байдена потрапив в скандал через нелюбов до азіатки.

Нагадаємо, що раніше в цьому році син Байдена випустив автобіографію, в якій у фарбах розповів про свою боротьбу з наркозалежністю.

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