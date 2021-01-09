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На 50% заразніший та активніший: у США виявили новий штам COVID-19

9 січня, 00:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Новий вид коронавірусу вже поширюється штатами

У Сполучених Штатах ймовірно з'явився новий штам коронавірусу, який більш заразний, ніж уже відомі і поширюється на 50% швидше літнього варіанту.

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Про це йдеться в доповіді робочої групи з COVID-19 Білого дому від 3 січня, передає CNBC.

Згідно зі звітом, випущеним для американських штатів, новий варіант, на додаток до штаму з Великої Британії, вже циркулює по США і може бути на 50% більш заразним.

"Осінньо-зимовий стрибок майже вдвічі перевищив швидкість зростання захворюваності під час весняного та літнього спалахів. Це прискорення передбачає, що в США міг розвинутися свій варіант, на додаток до британського виду, який вже циркулює в наших спільнотах і імовірно на 50% заразніший", – йдеться в доповіді.

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Нагадаємо, Сполучені Штати атакує новий вид коронавірусу, який раніше був виявлений у Великій Британії, він проник вже щонайменше у п'ять штатів – 6 січня вірус зафіксували в штаті Джорджія.

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Тим часом епідеміолог з Лондонського університету королеви Марії Діпті Гурдасані заявила, що мутований штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, на відміну від попередньогоособливо заразний для дітей і підлітків віком до 19 років – це робить його більш небезпечним.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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США штам мутація коронавірус
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