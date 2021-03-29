На Алясці розбився вертоліт з туристами, п'ятеро загиблих

Одна людина госпіталізована з важкими травмами

У Сполучених Штатах на Алясці розбився вертоліт, що перевозив гостей і гідів компанії Tordillo Mountain Lodge, яка надає послуги з відпочинку в горах. Загинуло п'ятеро людей, одна госпіталізована у важкому стані.

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Про це повідомляє Associated Press.

Вертоліт Eurocopter AS50 упав поряд з містом Бьютт на Алясці за невідомих обставин ввечері 28 березня. Прибулі на місце рятувальники знайшли тіла п'яти жертв і одного потерпілого.

У компанії вже заявили, що це перший такий випадок з їхнім вертольотом за 17 років роботи.

Вертоліт належав компанії Soloy Helicopters, з яким Tordillo Mountain Lodge уклала контракт на перевезення.

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Розпочато розслідування катастрофи, польоти над місцем аварії тимчасово припинені.

Нагадаємо, в результаті аварії військового вертольота в Туреччині дев'ять людей загинули, ще четверо отримали серйозні поранення.

Ми також писали, що в США в окрузі Монро штату Нью-Йорк зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого пребувало три людини.

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