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На центральну частину США обрушився сніговий шторм (фото)

15 березня, 08:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У штаті Колорадо через негоду скасували понад дві тисячі рейсів

На центральну частину США обрушився шторм у вигляді снігу, граду і зливи.

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Як повідомляє Fox News, зокрема, під удар стихії потрапили Південний Міссурі, Канзас і Небраска, у всіх трьох штатах спостерігалися повені через шторм.

Також сильний снігопад і дощ пройшли протягом всього дня в Колорадо (там скасували понад 2 тисячі рейсів), Вайомінгу і Південній Дакоті.

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Зазначається, що в деяких штатах північного сходу США випало близько 70 см опадів.

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Синоптики попереджають, що негода просунеться на схід. Починаючи з вівторка і до середи торнадо і град будуть бушувати на півдні США.

Ми повідомляли, що в січні у США курорт Малібу замело снігом.

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Також нагадаємо, раніше у Вашингтоні бушувала сніжна буря.

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