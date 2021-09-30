Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ліга чемпіонів 🇪🇺 Відміна безвізу з ЄС 🇩🇪 НІмеччина після виборів 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Світові новини США

Фонтани з лави і хмари газу. На Гаваях прокинувся один з найбільших вулканів у світі (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 вересня, 11:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рівень небезпеки підвищено до "попередження", а авіаційний код змінений на червоний
У кратері Халемаумау на вершині вулкана почалося виверження. Фото: колаж "Сьогодні"
У кратері Халемаумау на вершині вулкана почалося виверження. Фото: колаж "Сьогодні"

В американському штаті Гаваї сталося виверження вулкана Кілауеа в кратері Халемаумау. На кадрах з вебкамери, яка знімає кратер, було видно фонтани лави і хмари вулканічного газу.

Як повідомляє АР, виверження повністю відбувається в межах Національного парку "Гавайські вулкани" і не представляє загрози житловим будинкам.

Реклама

"Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається до нижньої частини східної рифтової зони, де живуть люди. Зараз вся діяльність відбувається в межах парку", – зазначив вчений Геологічної служби США Кен Хон.

Фото: AP
Фото: AP

Читайте також:

Реклама

Виверження вулкана на Канарах. Лава знищує будинки, тисячі людей евакуюють (відео)

Що відомо про вулкан

  • Кілауеа – це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах і найактивніший в світі.
  • Його висота становить 1247 м.
  • Наймасштабніше його виверження відбулося в 1959 році.
  • У ніч на 14 вересня 1977 вулкан знову почав діяти.
  • Наступний масштабний виверження, викликане сейсмічною активністю, відбулося на початку травня 2018 року.

Раніше ми повідомляли, що у Гватемалі відбулося виверження вулкану.

Також нагадаємо, у квітні на Сицилії знову активізувався вулкан Етна.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.58

Євро (€)

30.98

Російський рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти