Фонтани з лави і хмари газу. На Гаваях прокинувся один з найбільших вулканів у світі (фото)

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У кратері Халемаумау на вершині вулкана почалося виверження. Фото: колаж "Сьогодні"

В американському штаті Гаваї сталося виверження вулкана Кілауеа в кратері Халемаумау. На кадрах з вебкамери, яка знімає кратер, було видно фонтани лави і хмари вулканічного газу.

Як повідомляє АР, виверження повністю відбувається в межах Національного парку "Гавайські вулкани" і не представляє загрози житловим будинкам.

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"Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається до нижньої частини східної рифтової зони, де живуть люди. Зараз вся діяльність відбувається в межах парку", – зазначив вчений Геологічної служби США Кен Хон.

Фото: AP

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Що відомо про вулкан

Кілауеа – це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах і найактивніший в світі.

Його висота становить 1247 м.

Наймасштабніше його виверження відбулося в 1959 році.

У ніч на 14 вересня 1977 вулкан знову почав діяти.

Наступний масштабний виверження, викликане сейсмічною активністю, відбулося на початку травня 2018 року.

Раніше ми повідомляли, що у Гватемалі відбулося виверження вулкану.

Також нагадаємо, у квітні на Сицилії знову активізувався вулкан Етна.