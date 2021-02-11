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На слуханнях в Сенаті США показали нове відео штурму Капітолію

11 лютого, 00:07

Денис Беспалов Денис Беспалов

На кадрах з холу видно як натовп вривається в будівлю

На слуханнях щодо імпічменту колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в Сенаті США показали нове відео штурму Капітолію.

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На кадрах з холу видно як натовп вривається в будівлю. Всередині знаходиться лише самотній поліцейський.

Коментатор відео вказує на той факт, що друга людина, яка проникає в будівлю, повністю одягнена у військове тактичне обмундирування, в її руках біта, інші несуть прапори та ін.

Серед першої групи тих, хто увірвався в Капітолій, також помічені прихильники "теорії змови".

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Раніше повідомлялося, що спецслужби Сполучених Штатів встановили особи 400 людина , Які брали участь в штурмі Капітолію. 130 людей вже затримано.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Дональда Трампа взяли штурмом будівлю Конгресу США, де на той момент проходила процедура остаточного затвердження результатів виборів.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, як прихильники Трампа планували штурм Капітолію .

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

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США імпічмент штурм Дональд Трамп Капітолій
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