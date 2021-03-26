На США обрушився потужний торнадо: є жертви (фото)

Загинули люди в окрузі Калхун на сході Алабами

У США штат Алабама накрив потужний торнадо, в результаті якого загинули щонайменше п'ять осіб.

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Про це повідомляє АP.

Через стихійне лихо тисячі людей залишилися без будинків над головою, а понад 35 тисяч жителів Алабами залишилися без електрики.

Фото: REUTERS

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Фото: REUTERS

За попередніми даними, загинули люди в окрузі Калхун на сході Алабами. Кількість постраждалих поки не відома.

У деяких будинках знесло верхні поверхи і даху, а повалені дерева заблокували дороги.

Крім того, повалені дерева заблокували дороги і рух вулицями, пошкоджені опори інженерних мереж. Шериф з округу Шелбі каже, що всі місцеві житлові споруди були повністю зруйновані.

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Фото: REUTERS/Marvin Gentry

Раніше потужний торнадо обрушився на Північну Кароліну в Сполучених Штатах. У результаті негоди загинули щонайменше три особи і ще 10 отримали травми.

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