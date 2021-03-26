Русский
$ 27,97
33,03
  1. Світові новини
  2. США

На США обрушився потужний торнадо: є жертви (фото)

26 березня, 06:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Загинули люди в окрузі Калхун на сході Алабами

У США штат Алабама накрив потужний торнадо, в результаті якого загинули щонайменше п'ять осіб.

Реклама

Про це повідомляє АP.

Через стихійне лихо тисячі людей залишилися без будинків над головою, а понад 35 тисяч жителів Алабами залишилися без електрики.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Реклама

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

В тренді
Одним абзацом. Автозаки і обшуки – як білоруси "відсвяткували" День Волі (фото)

За попередніми даними, загинули люди в окрузі Калхун на сході Алабами. Кількість постраждалих поки не відома.

У деяких будинках знесло верхні поверхи і даху, а повалені дерева заблокували дороги.

Крім того, повалені дерева заблокували дороги і рух вулицями, пошкоджені опори інженерних мереж. Шериф з округу Шелбі каже, що всі місцеві житлові споруди були повністю зруйновані.

Реклама

Фото: REUTERS/Marvin Gentry

Фото: REUTERS/Marvin Gentry

Раніше потужний торнадо обрушився на Північну Кароліну в Сполучених Штатах. У результаті негоди загинули щонайменше три особи і ще 10 отримали травми.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США жертви Алабама торнадо
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав посла
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав послаСША
Байден назвав Путіна вбивцею: як відреагували у Росії
Байден назвав Путіна вбивцею: як відреагували у РосіїСША
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чому
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чомуЄвросоюз
Вакцину Moderna вперше ввели дітям: що відбувається
Вакцину Moderna вперше ввели дітям: що відбуваєтьсяСША
Надали застарілі дані: AstraZeneca запідозрили в обмані влади США
Надали застарілі дані: AstraZeneca запідозрили в обмані влади СШАСША
Байден обвалив рубль заявою про Путіна-вбивцю
Байден обвалив рубль заявою про Путіна-вбивцюЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти