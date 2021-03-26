На США обрушився потужний торнадо: є жертви (фото)

У США штат Алабама накрив потужний торнадо, в результаті якого загинули щонайменше п'ять осіб.
Про це повідомляє АP.
Через стихійне лихо тисячі людей залишилися без будинків над головою, а понад 35 тисяч жителів Алабами залишилися без електрики.
За попередніми даними, загинули люди в окрузі Калхун на сході Алабами. Кількість постраждалих поки не відома.
У деяких будинках знесло верхні поверхи і даху, а повалені дерева заблокували дороги.
Крім того, повалені дерева заблокували дороги і рух вулицями, пошкоджені опори інженерних мереж. Шериф з округу Шелбі каже, що всі місцеві житлові споруди були повністю зруйновані.
Раніше потужний торнадо обрушився на Північну Кароліну в Сполучених Штатах. У результаті негоди загинули щонайменше три особи і ще 10 отримали травми.
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