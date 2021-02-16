На США обрушився потужний торнадо: є загиблі й поранені (фото)

Потужний торнадо обрушився на Північну Кароліну в Сполучених Штатах. Через негоду загинули щонайменше троє людей і ще 10 отримали травми.
Про це повідомляє Associated Press.
За заявою місцевої влади, удар стихії припав на південно-східний округ Брансвік.
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Десятки будинків були зруйновані, через обрив ліній електропередачі тисячі людей опинилися без світла.
"Такого я ніколи раніше не бачив. Багато руйнувань. Це буде довгий процес відновлення", – заявив шериф округу Брансвік Джон Інгрем.
Раніше повідомляли, що в окупованому Криму місцеві жителі помітили великий смерч. Торнадо пронісся в морі біля берегів селища Утьос під Алуштою.
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