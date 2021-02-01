На Вашингтон насувається снігова буря: фото

Незвичайна погода жителів Вашингтона не засмучує: вони радіють снігу

У Вашингтоні випав перший цього року сніг. Синоптики попереджають: ця снігова буря буде найпотужнішою в американській столиці за останні два роки.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Зоряна Степаненко.

Сніг йде з самого ранку, він не припиняється, і так буде відбуватися як мінімум до вечора вівторка, 2 лютого.

/ Фото: Сьогодні

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Однак така незвичайна погода жителів Вашингтона не засмучує: вони радіють снігу, грають у сніжки і навіть ліплять снігові фігури.

/ Фото: Сьогодні

Однак поки громадяни радіють зимі, з'являються перші повідомлення про затори на автошляхах.

Коли в Вашингтоні випадає сніг, в місті вводиться свого роду локдаун: люди в такі дні не ходять на роботу – працюють віддалено.

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/ Фото: Сьогодні

Однак оскільки наразі триває пандемія COVID-19, багато американців і так переведені на віддалену роботу.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 1 лютого, в багатьох областях очікуються опади, переважно дощ зі снігом.

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