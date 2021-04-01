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На заводі в США зіпсували 15 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson

1 квітня, 06:02

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Подальші поставки препарату під питанням

На заводі, що виробляє вакцини проти коронавірусу, в Балтіморі (США), робітники зіпсували близько 15 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson, випадково неправильно змішавши інгредієнти.

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Про це повідомляє The New York Times.

Інцидент стався кілька тижнів тому на підприємстві корпорації Emergent BioSolutions – виробничого партнера Johnson & Johnson і AstraZeneca. Через нього регулюючі органи відклали сертифікацію виробничих ліній заводу і були затримані поставки вакцини Johnson & Johnson у США.

Федеральні чиновники пояснили подію людським фактором.

У Johnson & Johnson вже заявили, що цей інцидент не вплине на зобов'язання перед урядом США щодо постачання вакцини, оскільки зараз доставляються і використовуються по всій країні дози, вироблені в Нідерландах.

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Водночас, за інформацією джерел, подальші своєчасні поставки вакцини Johnson & Johnson під питанням – ці дози повинні були надходити з заводу в Балтіморі, а сертифікація його ліній затягується.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили про високу ефективність вакцини Johnson & Johnson проти нових мутацій коронавірусу. Експерти рекомендують використовувати саме цей препарат у тих країнах, де вони циркулюють.

Ми також повідомляли, що Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) не виявив зв'язку між вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca і виникненням тромбів, але не виключає його.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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США вакцина коронавірус Johnson & Johnson
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