Початок процесу імпічменту Трампу відклали

Сторони матимуть два тижні, що підготуватися до дебатів

Сенат Конгресу США відклав розгляд імпічменту 45-му президенту Дональду Трампу до 9 лютого, рішення було прийнято одностайно.

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Як повідомляє New York Post, всі 100 сенаторів були приведені до присяги сенатором Патріком Ліхі (демократ від штату Вашингтон), тимчасовим головою Сенату, контрольованого демократами. Він буде спостерігати за процесом замість голови Верховного суду Джона Робертса, оскільки Трамп більше не є президентом.

Раніше республіканці і демократи домовилися про відповідний розклад процесу, який дає два тижні сторонам на підготовку і письмовий виклад своїх аргументів.

Нагадаємо, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер обіцяв, що процес імпічменту пройде відносно швидко. В ході розгляду справи не потрібно буде залучати велику кількість свідків.

А лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл запропонував перенести голосування щодо імпічменту Дональда Трампа на 13 лютого.

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