Почнуть із Донбасу: США розкрили план вторгнення РФ в Україну

Росія влаштує військову провокацію, щоб виправдати повномасштабне вторгнення до України. Білий дім розповів про рівні цієї спецоперації. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Адміністрація президента.
За її словами, спецоперацію Москва проведе у разі, якщо США та Європі не вдасться запобігти ескалації дипломатичним шляхом.
"У рамках своїх планів Росія закладає основу для можливості сфабрикувати привід для вторгнення – і ми бачили це раніше; ми бачили це на початку 2014 року (просто щоб відзначити), у тому числі диверсійну діяльність та інформаційні операції, звинувачуючи Україну у підготовці до неминучої атаки на російські сили на сході України. І російські військові планують розпочати ці дії за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може статися між серединою січня та серединою лютого", – сказала вона.
Псакі наголосила, що цей сценарій США бачили і раніше, включаючи поширення дезінформації не лише у Східній Європі, а й у всьому світі.
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"У нас є інформація, яка вказує на те, що Росія вже розмістила групу оперативників для проведення фейкової операції на сході України. Оперативники навчені веденню бойових дій у міських умовах та використанню вибухонебезпечних речовин для вчинення актів саботажу проти проксі-сил РФ", – розповіла Псаки.
Прес-секретар Білого дому також зазначила, що розвіддані вказують на те, що російські впливові особи вже починають фабрикувати українські "провокації" в соцмережах, щоб виправдати втручання Росії та посіяти розбрат в Україні.
Загроза вторгнення в Україну
- Американський телеканал CNN повідомив, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб виправдати своє вторгнення до України.
- 14 січня Росія спробувала обрушити мережі українських органів влади, організувавши кібератаку на їхні сайти . У цьому не сумнівається секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.
- Цього ж дня 14 січня ГУР Міноборони України повідомило інформацію про те, що у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону в Молдові відбулася службова нарада, під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації з боку України у районі н.п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ).
- Найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через… погоду .
- Тим часом, заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти по Україні . А все через те, що Москва не досягла своєї мети на переговорах із США та НАТО щодо нерозширення Альянсу.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.