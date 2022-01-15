Почнуть із Донбасу: США розкрили план вторгнення РФ в Україну

Спецоперацію Москва проведе, якщо США та Європі не вдасться запобігти ескалації дипломатичним шляхом

Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія влаштує військову провокацію, щоб виправдати повномасштабне вторгнення до України. Білий дім розповів про рівні цієї спецоперації. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Адміністрація президента.

За її словами, спецоперацію Москва проведе у разі, якщо США та Європі не вдасться запобігти ескалації дипломатичним шляхом.

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"У рамках своїх планів Росія закладає основу для можливості сфабрикувати привід для вторгнення – і ми бачили це раніше; ми бачили це на початку 2014 року (просто щоб відзначити), у тому числі диверсійну діяльність та інформаційні операції, звинувачуючи Україну у підготовці до неминучої атаки на російські сили на сході України. І російські військові планують розпочати ці дії за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може статися між серединою січня та серединою лютого", – сказала вона.

Псакі наголосила, що цей сценарій США бачили і раніше, включаючи поширення дезінформації не лише у Східній Європі, а й у всьому світі.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що Росія вже розмістила групу оперативників для проведення фейкової операції на сході України. Оперативники навчені веденню бойових дій у міських умовах та використанню вибухонебезпечних речовин для вчинення актів саботажу проти проксі-сил РФ", – розповіла Псаки.

Прес-секретар Білого дому також зазначила, що розвіддані вказують на те, що російські впливові особи вже починають фабрикувати українські "провокації" в соцмережах, щоб виправдати втручання Росії та посіяти розбрат в Україні.

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