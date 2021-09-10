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Треба врегулювати. США стурбовані ситуацією в "Нафтогазі"

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
10 вересня, 01:51
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В американському Держдепі зробили заяву після відставки 8 вересня незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"
Госдеп прокоментував кризу в "Нафтогазі"
Госдеп прокоментував кризу в "Нафтогазі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати стурбовані рішенням незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" піти у відставку і закликають позитивно врегулювати це питання.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні, передає "Укрінформ".

"Ми глибоко стурбовані поточною кризою в управлінні" Нафтогазу ", включаючи відставку 8 вересня незалежних членів наглядової ради", – заявив він.

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Прайс додав, що США виступають на підтримку зусиль для пошуку рішення, яке "буде відповідати принципам корпоративного управління, передбаченого Організацією економічного співробітництва та розвитку"

Він також закликав владу України просувати такі зусилля, особливо з огляду на агресію РФ і окупацію Росією частини української території.

"Ми вітаємо активне залучення уряду України для позитивного врегулювання цього питання", – заявив Прайс.

Зазначимо 8 вересня подали у відставку незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Відомо, що за кілька днів до цього вони зустрічалися з прем'єром України Денисом Шмигаль.

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Як відомо, наприкінці квітня Кабінет міністрів звільнив главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який керував компанією з 2014 року, переживши зміну чотирьох урядів і трьох міністрів. Тепер держкомпанію очолює його колишній партнер Юрій Вітренко, який раніше виконував обов'язки міністра енергетики.

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