Напередодні інавгурації Байдена Мін'юст США звернувся до прихильників Трампа: відео

Правоохоронці на всіх рівнях і Національна гвардія цілодобово працюють в Вашингтоні

Американські власті не будуть миритися з можливими протизаконними акціями в день інавгурації обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена 20 січня.

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Про це заявив в.о. міністра юстиції – генерального прокурора Джеффрі Розен.

За його словами, кожен, хто візьме участь в провокаціях, буде "схоплений і відданий правосуддю".

"Правоохоронці на всіх рівнях і Національна гвардія цілодобово працюють в Вашингтоні для забезпечення безпеки в день інавгурації", – заявив він.

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Розен також повідомив, що в рамках розслідування заворушень у Капітолії 6 січня пред'явлені звинувачення сотні громадян, готуються нові справи.

Федеральне бюро розслідувань при цьому отримало близько 200 тис. повідомлень від населення про учасників штурму Конгресу.

Раніше повідомлялося, що інавгурацію Джо Байдена можуть спробувати зірвати учасники ультраправого руху QAnon, які підтримують чинного президента США Дональда Трампа. Екстремісти обговорювали, як видати себе за співробітників Нацгвардії, а також вивчали на картах вразливі місця в Вашингтоні.

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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