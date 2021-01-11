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Натяк Путіну: новим очільником ЦРУ стане експосол США в Росії

11 січня, 14:02

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Джо Байден вирішив "на березі" дати Кремлю зрозуміти – на слабину розраховувати не варто

Обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатурою нового директора Центрального розвідувального управління – на цю посаду він запропонує кар'єрного дипломата Вільяма Бернса.

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Про це, як повідомляє NBC, Байден заявив 11 січня, запевнивши, що за Бернса на чолі ЦРУ "американський народ спатиме міцно".

Байден відзначив "багаторічний досвід роботи на світовій арені" свого кандидата – 64-річний Бернс обіймав різні посади в адміністраціях п'яти президентів.

"Він розділяє моє глибоке переконання, що розвідка має бути аполітичною і що віддані своїй справі професіонали розвідки, які служать нашій країні, заслуговують нашої вдячності та поваги", – пояснив свій вибір наступний глава держави.

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Він також сподівається, що досвід роботи Бернса в Росії, де той був послом США з 2005 по 2008 рік, буде дуже корисний на новій посаді.

Варто зазначити, що ця кандидатура дуже незвичайна для США, оскільки в разі свого затвердження Конгресом Вільям Бернс стане першим в історії керівником ЦРУ, який вийшов з Держдепартаменту, а не зі спецслужб або Збройних сил.

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Байден як мінімум особисто знайомий с Бернсом (крайній справа). Фото: прес-служба Держдепартаменту США

Байден як мінімум особисто знайомий с Бернсом (крайній справа). Фото: прес-служба Держдепартаменту США

Він понад 30 років був зайнятий в дипломатії, куди прийшов за 40-го президента США Рональда Рейгана. Піти з держслужби він вирішив у 2014 році, очоливши американський аналітичний центр Фонд Карнегі за міжнародний мир. А після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах став одним з його найзатятіших критиків.

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Нагадаємо, що іншим незвичайним вибором Джо Байдена став міністр оборони – очолити Пентагон він запропонував відставному генералові Ллойду Остіну, який може стати першим темношкірим на своїй посаді.

Раніше сайт "Сьогодні" вже аналізував, як може відбитися на Росії перемога Джо Байдена на президентських виборах.

Відео: Сьогодні

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