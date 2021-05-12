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Напруженість біля кордонів України залишається вкрай високою – Держдеп

12 травня, 00:41

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Біля українських кордонів досі зберігається найбільше з часів вторгнення Росії в Україну в 2014 році військове угруповання

Держдепартамент США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Держдепартамент США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Росія тільки частково відвела війська від кордонів України, там залишається ще занадто велика концентрація сил, тому напруженість досі вкрай висока, що викликає занепокоєння у Сполучених Штатів.

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Про це заявив спікер Держдепу Нед Прайс на брифінгу.

"Незважаючи на повідомлення, які були про відведення російських військ, ми можемо підтвердити, що тільки частина сил Росії була передислокована. Напруженість залишається вкрай високою", – зазначив він.

Прайс додав, що біля українських кордонів досі зберігається найбільше з часів вторгнення Росії в Україну в 2014 році військове угруповання, що "як і раніше викликає занепокоєння".

Нагадаємо, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на форумі "Україна 30. Безпека країни" заявила, що США спостерігають за ситуацією, яка виникла через ескалацію навколо українських кордонів і в Криму з боку РФ разом із партнерами по НАТО і наступна ескалація не виключена.

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Ми також писали, що Сполучені Штати офіційно підтримують вступ України до НАТО – адміністрація президента Джо Байдена хоче, щоб двері Альянсу залишалися відкритими для всіх бажаючих.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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