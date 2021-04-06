NASA успішно приводнило капсулу корабля для польоту на Місяць (відео)

Випробовувався апарат, в якому перебуватиме екіпаж під час повернення

Національне космічне агентства США NASA провело успішне випробування з приводнення капсули корабля Orion, призначеного для польотів на Місяць в рамках місії "Артеміда" (Artemis).

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Його трансляція велася в прямому ефірі.

Випробування тестової капсули вагою 6,3 тонни, в якій перебуватиме екіпаж після польоту на Місяць під час повернення на Землю, відбувалося в Центрі досліджень NASA у штаті Вірджинія.

Капсулу скинули в спеціальний резервуар глибиною близько 6 метрів. На ній було встановлено понад 500 датчиків для вимірювання навантажень та інших показників при приводнюванні зі швидкістю близько близько 35 км/год, що відповідає запланованій швидкості зіткнення з водою після повернення з місяця.

Після випробування експерти NASA заявили, що все пройшло відповідно до очікувань.

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Нагадаємо, в березні NASA завершило випробування ракети, яка повинна доставити людей на Місяць до 2024 року в рамках місії "Артеміда".

У жовтні 2020 року космічне агентство NASA підписало з сімома країнами угоду за програмою про освоєння Місяця "Артеміда".

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