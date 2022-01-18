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НАТО покликало Путіна на чергову зустріч: про що говоритимуть

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 січня, 16:58
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На засіданнях обговорюватимуть питання європейської безпеки, а також ситуацію в Україні
Зліва президент Росії Володимир Путін справа генсек НАТО Єнс Столтенберг. Колаж "Сьогодні"
Зліва президент Росії Володимир Путін справа генсек НАТО Єнс Столтенберг. Колаж "Сьогодні"

НАТО запросило Росію та представників усіх країн Альянсу провести низку зустрічей для обговорення спірних тем. Про це заявив генсек Єнс Столтенберг, пише УНІАН.

Столтенберг зазначив, що головне завдання зараз – отримати прогрес у політичному просуванні далі.

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"Я запросив Росію та всі країни-члени НАТО провести низку зустрічей, щоб розглянути й обговорити питання, які викликають занепокоєння, та знайти шляхи вирішення спірних ситуацій, щоб виключити військову атаку проти України", – наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО надіслало президентові Росії Володимиру Путіну чіткий сигнал про те, що якщо Росія вирішить застосувати силу проти України, то йому це дуже дорого обійдеться (йдеться про економічні, фінансові та політичні санкції – ред.).

Також він сказав, що країни-члени надають підтримку Україні, яка має право на самозахист, як і кожна суверенна держава.

НАТО також готове відновити взаємні брифінги з навчання та доктрин з ядерної зброї.

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Росія проти України в НАТО

  • Також заяву Альянсу прокоментував директор мовлення російською мовою каналу RT Антон Красовський. Він заявив, що якщо Україна вирішить вступити до НАТО, Росія введе на її територію війська. "Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки", – сказав він.
  • 12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу й у жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися переговори на ту саму тему між США та РФ.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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