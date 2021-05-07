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НАТО проведе масштабні військові навчання у Європі та Америці

7 травня, 03:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Війська будуть розгорнуті від Північної Америки до Чорноморського регіону та біля узбережжя Португалії, участь в навчаннях візьмуть понад 20 союзників і партнерів НАТО

/ Фото: Getty Images

Північноатлантичний альянс (НАТО) проведе масштабні військові навчання Steadfast Defender 2021 з 20 травня по 22 червня, в яких будуть задіяні близько 9 тисяч військових.

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Про це повідомляється на сайті Альянсу.

Війська будуть розгорнуті від Північної Америки до Чорноморського регіону та біля узбережжя Португалії, участь в навчаннях візьмуть понад 20 союзників і партнерів НАТО з Північної Америки і Європи.

"Навчання перевірять готовність і військову мобільність НАТО – війська будуть розгорнуті на суші і на морі... Понад 9 тисяч військовослужбовців продемонструють, що у НАТО є можливості і рішучість захистити всіх союзників від будь-якої загрози", – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

В Альянсі розповіли, що Steadfast Defender 2021 – давно заплановані оборонні навчання.

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Перший етап Steadfast Defender 2021 буде зосереджений на швидкому посиленні європейських союзників НАТО силами Північної Америки і включатиме в себе морські навчання за участю близько 5000 військовослужбовців і 18 кораблів, у тому числі британську ударну групу авіаносців.

Командна частина навчань пройде в Ульмі у Німеччині. Вона навчить і перевірить здатність нового Об'єднаного командування підтримки НАТО координувати швидке переміщення сил і техніки союзників через європейські кордони. У цій частині навчань буде задіяно близько 300 осіб.

Наприкінці травня під егідою Steadfast Defender 2021 відбудеться щорічний "Шляхетний стрибок" НАТО, під час якого в Руминії буде розгорнута Спільна оперативна група швидкого реагування (VJTF) на чолі з Туреччиною. В операції буде задіяно близько 4000 військовослужбовців з 12 країн.

Нагадаємо, за словами Йеса Столтенберга, через те, що Росія залишила велике військову присутність на окупованих територіях України і навколо неї, НАТО має зберігати пильність .

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