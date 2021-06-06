НАТО проводить великі навчання в Балтійському морі – участь беруть близько 4 тисяч військових

У маневрах Baltops беруть участь військові з 18 країн, навчання триватимуть до 18 червня

У неділю, 6 червня, у регіоні Балтійського моря почалися великі військові навчання НАТО, участь в яких беруть близько 4 тис. військових.

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Про це повідомляє DW.

Як заявив командувач маневрів американський віцеадмірал Джин Блек, у 2021 році відзначають 50-річчя навчань Baltops.

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У маневрах Baltops беруть участь військові з 18 країн, 40 військових кораблів, 60 літаків.

Очікується, що навчання триватимуть до 18 червня.

Тим часом у Міністерстві оборони РФ вважають, що НАТО постачить Україні "сучасне озброєння" під прикриттям навчань Sea Breeze.

Як ми повідомляли раніше, військовослужбовці підрозділів хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Сил спецоперацій провели навчання в Прип'яті в умовах реального радіаційного зараження місцевості.

Також дивіться в нашому сюжеті, як українські моряки проходили навчання в США: