Крок назустріч? НАТО зробило українську версію свого сайту

На сайті НАТО додали українську версію. Оновлення з'явилося вчора, 6 квітня.
Тепер пошук сайту Альянсу в Google автоматично показує українцям першою версію державною мовою.
Крім української, на сайті є опція французької, англійської та російської мов.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав НАТО прокласти дорожню карту для України, щоб вона приєдналася до Альянсу. Зеленський вважає, що вступ України в НАТО – єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.
Також недавно США натякнули Україні, як прискорити вступ у НАТО. Вони нагадали про необхідність проведення всебічних реформ, щоб відповідати стандартам членства в Альянсі.
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