Русский
$ 27,84
32,9
  1. Світові новини
  2. США

Крок назустріч? НАТО зробило українську версію свого сайту

7 квітня, 09:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Відтепер на сайті чотири мови

На сайті НАТО додали українську версію. Оновлення з'явилося вчора, 6 квітня.

Реклама

Тепер пошук сайту Альянсу в Google автоматично показує українцям першою версію державною мовою.

Крім української, на сайті є опція французької, англійської та російської мов.

В тренді
По сусідству з Україною знайшли небезпечну мутацію коронавірусу: що про неї відомо

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав НАТО прокласти дорожню карту для України, щоб вона приєдналася до Альянсу. Зеленський вважає, що вступ України в НАТО – єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.

Реклама

Також недавно США натякнули Україні, як прискорити вступ у НАТО. Вони нагадали про необхідність проведення всебічних реформ, щоб відповідати стандартам членства в Альянсі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

НАТО українська мова сайт Украина
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Рідкісна
Рідкісна "побочка": у американця після вакцини від COVID-19 стала злазити шкіра (фото)США
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і Британії
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і БританіїРосія
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідження
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідженняІнші країни
Максимальна боєготовність. США відреагували на війська Росії біля Донбасу
Максимальна боєготовність. США відреагували на війська Росії біля ДонбасуСША
Чи буде повномасштабне вторгнення – чому Росія стягує війська до українських кордонів
Чи буде повномасштабне вторгнення – чому Росія стягує війська до українських кордонівУкраїна
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти