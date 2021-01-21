Не було ніколи: три особливості інавгурації Байдена

Інавгурацію новообраного президентаСполучених Штатів Джо Байдена 20 січня можна назвати особливою і причин цього кілька. Чим же запам'яталася ця церемонія і підготовка до неї.
Ми зібрали три особливості вчорашньої інавгурації – чого ще ніколи не бувало в історії проведення інавгурацій у США.
Вперше не був присутній попередник
Ніде правди діти, і останні вибори президента США Дональдові Трампу теж вдалося зробити особливими – напевно, ніхто ще в історії США так не хапався за владу і настільки не готовий був визнати свою поразку.
Дійшовши до останньої точки, тепер уже колишній президент не придумав нічого кращого, як відмовитися відвідати інавгурацію свого конкурента.
"Всім, хто цікавився: я не піду на інавгурацію 20 січня", – написав він за два тижні до події і слова дотримав, взагалі покинувши в цей день Вашингтон.
Втім і Джо Байден не залишився в боргу.
"Це добре, що він не з'явиться", – прокоментував він відсутність Трампа на інавгурації.
Перша інавгурація в епоху COVID-19
Через пандемію коронавірусу захід в 2021 році проводився в усіченому форматі.
Так, організатори вирішили відмовитися від масштабної двогодинної ходи і показали по телебаченню віртуальну версію параду з виступами музикантів, танцюристів і інших артистів.
Бути присутнім на Капітолійському пагорбі дозволили тільки членам Конгресу 117-го скликання, кожен з яких міг запросити одного гостя, а всі учасники заходу мали дотримуватися соціальної дистанції.
На Національній алеї у Вашингтоні виставили близько 200 тис. прапорів – вони представляють американців, які не можуть бути присутніми на інавгурації Джо Байдена через пандемію і загрози безпеці.
Перша жінка – віце-президент США
20 січня 2021 вперше в історії США присягу віце-президента склала жінка – Камала Гарріс . А її чоловік, відповідно, став першим "другим джентельменом" в історії країни.
Навіть більше, вперше в історії на цій посаді людина з "кольоровою шкірою" і одночасно з афроамериканськими і азіатсько-американським корінням.
"Камала Гарріс творить історію" – так назвало присвячений новій віце-президентці матеріал одне з американських видань. Інші ж порівнюють Гарріс з такими важливими для історії США особистостями, як Мартін Лютер Кінг і Джон Кеннеді.
Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена
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