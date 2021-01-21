Не було ніколи: три особливості інавгурації Байдена

Нинішня церемонія була незвичайною не тільки через коронавірус

Інавгурацію новообраного президентаСполучених Штатів Джо Байдена 20 січня можна назвати особливою і причин цього кілька. Чим же запам'яталася ця церемонія і підготовка до неї.

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Ми зібрали три особливості вчорашньої інавгурації – чого ще ніколи не бувало в історії проведення інавгурацій у США.

Вперше не був присутній попередник

Ніде правди діти, і останні вибори президента США Дональдові Трампу теж вдалося зробити особливими – напевно, ніхто ще в історії США так не хапався за владу і настільки не готовий був визнати свою поразку.

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Дійшовши до останньої точки, тепер уже колишній президент не придумав нічого кращого, як відмовитися відвідати інавгурацію свого конкурента.

"Всім, хто цікавився: я не піду на інавгурацію 20 січня", – написав він за два тижні до події і слова дотримав, взагалі покинувши в цей день Вашингтон.

Втім і Джо Байден не залишився в боргу.

"Це добре, що він не з'явиться", – прокоментував він відсутність Трампа на інавгурації.

Перша інавгурація в епоху COVID-19

Реклама Джерело: Reuters / CARLOS BARRIA

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Через пандемію коронавірусу захід в 2021 році проводився в усіченому форматі.

Так, організатори вирішили відмовитися від масштабної двогодинної ходи і показали по телебаченню віртуальну версію параду з виступами музикантів, танцюристів і інших артистів.

Бути присутнім на Капітолійському пагорбі дозволили тільки членам Конгресу 117-го скликання, кожен з яких міг запросити одного гостя, а всі учасники заходу мали дотримуватися соціальної дистанції.

На Національній алеї у Вашингтоні виставили близько 200 тис. прапорів – вони представляють американців, які не можуть бути присутніми на інавгурації Джо Байдена через пандемію і загрози безпеці.

Перша жінка – віце-президент США

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20 січня 2021 вперше в історії США присягу віце-президента склала жінка – Камала Гарріс . А її чоловік, відповідно, став першим "другим джентельменом" в історії країни.

Навіть більше, вперше в історії на цій посаді людина з "кольоровою шкірою" і одночасно з афроамериканськими і азіатсько-американським корінням.

"Камала Гарріс творить історію" – так назвало присвячений новій віце-президентці матеріал одне з американських видань. Інші ж порівнюють Гарріс з такими важливими для історії США особистостями, як Мартін Лютер Кінг і Джон Кеннеді.

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

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