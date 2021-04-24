"Не для того, щоб звинуватити". Байден визнав геноцид вірмен турками

Півтора року тому Конгрес США ухвалив історичну резолюцію про визнання геноциду, але це було за попередньої адміністрації. Байден підтвердив позицію Штатів

Президент США Джо Байден зробив заяву в День пам'яті загиблих під час геноциду 1915 року вірмен. Заяву Байдена опублікували на сайті Білого дому.

"Починаючи з 24 квітня 1915 року, після арешту вірменської інтелігенції і лідерів громад в Константинополі османською владою, півтора мільйона вірмен були депортовані, вбиті або відправлені на смерть в кампанії винищення. Ми вшановуємо жертв, щоб жахи того, що сталося, ніколи не випали з поля історії. І ми пам'ятаємо, щоб залишатися пильними стосовно впливу ненависті у всіх її формах", – йдеться в заяві.

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Водночас Байден зазначає, що заяву робить не для того, щоб звинуватити Туреччину.

"Ми бачимо цей біль. Підтверджуємо історію. Ми робимо це не для того, щоб звинуватити, а для того, щоб те, що сталося, ніколи не повторилося. Американський народ шанує всіх вірмен, які загинули в результаті геноциду, що почався 106 років тому", – зазначає Байден.

Втім, Туреччина стоїть на своєму – геноциду не визнають, а слова Байдена голова МЗС Туреччини вже назвав популістськими та повністю їх відкидає.

Нагадаємо, 2019 року американський Конгрес визнав геноцид вірменського населення в Османській імперії 1915 року.

Після чого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розкритикував рішення американських законодавців, які прийняли резолюцію про події 1915 року в Османській державі.

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