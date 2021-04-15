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Не дві, а три дози: керівник Pfizer назвав важливу особливість вакцини

15 квітня, 22:14

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Директор компанії-виробника Альберт Бурла оцінив тривалість імунітету після введеної вакцини від COVID-19

Людям, які вакцинувалися проти коронавірусу препаратом від американської компанії Pfizer, через деякий час доведеться прийняти не дві, а три ін'єкції для підтримки імунітету.

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Про це на онлайн-конференції CVS Health Live 15 квітня заявив директор Pfizer Альберт Бурла.

Він зазначив, що вакцина від Pfizer показала ефективність проти південноафриканського штаму COVID-19 (мутації B.1.351), але з часом захист від цього варіанту знижується.

Читайте також: Pfizer знизила ефективність своєї вакцини від коронавірусу

"Якщо ви запитаєте мене, що я думаю, то, виходячи з цих даних, виникне необхідність у ревакцинації", – зазначив Бурла.

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Точно сказати, як часто буде необхідно проводити ревакцинацію, Бурла не зміг, але допустив, що третю дозу доведеться вводити "десь між 6 і 12 місяцями". Після цього знадобиться щорічна повторна вакцинація.

Нагадаємо, минулого тижня Україна уклала договір з Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Також ми писали, що дослідження підтвердило, що вакцина Pfizer є безпечною і ефективною для вагітних.

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