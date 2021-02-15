Не злякалася чипізації: дочка Білла Гейтса вакцинувалася від COVID-19 (фото)

Дочка засновника Microsoft Білла Гейтса, студентка-медик Дженніфер, слідом за батьком, вакцинованувалася від коронавірусу.

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Про це вона повідомила в Instagram.

"Мені пощастило отримати свою першу дозу вакцини, щоб навчити мої клітини виробляти захисну імунну відповідь на цей вірус. Як студент-медик і лікар-початківець я вдячна, що це забезпечить мені захист і безпеку для моєї майбутньої практики", – заявила дівчина.

Вона також закликала всіх, добре обміркувавши, вакцинуватися, оскільки "чим більше людей буде вакциновано, тим безпечніше буде для всіх".

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Дженніфер також подякувала всім, завдяки кому вакцинація від коронавірусу стала можливою.

Дівчина також пожартувала, що шкодує, що вакцина "не імплантувала мого геніального батька в мій мозок".

Нагадаємо, американський мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс вакцинувався від коронавірусної хвороби COVID-19 ще 22 січня як людина, якій більше 60 років.

Ми також повідомляли, що однією з популярних поміж противників вакцинації від коронавірусу теорій змов є та, що Білл Гейтс нібито брав участь у розробці вакцини і за допомогою неї людям імплантують якісь чипи.

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