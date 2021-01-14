Не лише Трамп: чотири імпічменти в історії США (список)

Сайт "Сьогодні" розповідає, проти кого з президентів США запускали процедуру імпічменту

За всю історію Сполучених Штатів Конгрес США чотири рази запускав процедуру імпічменту – два з яких починали стосовно чинного президента Дональда Трампа.

Реклама

Сайт "Сьогодні" розповідає, кого з президентів США звинувачували у зловживанні владою, а кого – в брехні.

Ендрю Джонсон, 1886 рік, причина – конфлікт з Конгресом

17-й президент США Ендрю Джонсон займав пост президента з 1865 року, проте вже наступного року через спроби звільнити військового міністра у нього загострився конфлікт з Конгресом.

Джонсон кілька разів звільняв міністра Едвіна Стантона, але Сенат щоразу відміняв його рішення.

Тому Палата представників розпочала процедуру імпічменту в 1868 році. До слова, для відсторонення Джонсона не вистачило лише одного голосу в Сенаті.

Реклама

Білл Клінтон, 1998 рік, причина – сексуальний скандал з Монікою Левінські

Інформація про сексуальні зв'язки президента США Білла Клінтона з 25-річною практиканткою Монікою Левінські стала причиною розслідування і привела до спроби імпічменту. У 1998 році справа дійшла до голосування в Палаті представників за звинуваченням в лжесвідченні і перешкоджанні правосуддю.

Сексуальний зв'язок у Клінтона з Левінські тривала два роки – з 1995 по 1997 рік. Після переходу з Білого дому у Пентагон Левінські розповіла про це співробітниці відділу захисту Лінді Тріпп, яка таємно вела записи телефонних розмов.

Реклама

Інформація про скандал з'явилася в ЗМІ, проте Клінтон спростував стосунки з Левінські. Дружина президента підтримала тоді свого чоловіка і заявила, що це змова.

На суді присяжних Левінські під присягою заявила, що мала сексуальні стосунки з Клінтоном і цьому є докази. Після цього Клінтон заявив на суді, що у нього були фізичні стосунки з Левінські.

Але раніше Клінтон стверджував, що він не мав сексуальних стосунків з Левінські – це і послужило підставою для звинувачення Клінтона в лжесвідченні.

Ще один скандал, в який потрапив Клінтон, – сексуальні домагання, в яких президента звинуватила Пола Джонс.

Реклама

У Палаті представників було винесено на голосування чотири пункти звинувачення:

В тренді Трамп заборонив платити гонорари Джуліані – CNN

Брехня на суді присяжних 17 серпня 1998 (схвалено голосуванням);

Брехня на суді у справі Поли Джонс 23 грудня 1997 року і 17 січня 1998 року (відхилено);

Перешкоджання правосуддю у справі Поли Джонс (схвалено);

Зловживання посадовим становищем (відхилено).

Винним Клінтона визнали тільки 45 сенаторів (з 67 необхідних для імпічменту).

Дональд Трамп, 2019 рік, причина – зловживання владою (перший імпічмент)

Вперше в стосовно 45-го президента США Дональда Трампа ініціювали імпічмент демократи.

Його звинувачували в зловживанні владою шляхом вимагання у президента України Володимира Зеленського компромату на сім'ю його опонента на майбутніх виборах лідера Демократичної партії Джо Байдена.

У ЗМІ потрапила інформація, що Трамп хотів отримати компромат в обмін на надання Україні фінансової і військової допомоги.

Моментом початку імпічменту Трампа в США вважають 18 грудня 2019 року – день затвердження Палатою представників статей звинувачення.

5 лютого 2020 року президент США Дональд Трамп був виправданий за обома статтями обвинувачення – у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу.

Дональд Трамп, 2021 рік, причина – підбурювання до заколоту (другий імпічмент)

Вперше за всю історію США президенту було оголошено імпічмент двічі. Цього разу Дональда Трампа звинуватили в підбурюванні прихильників до нападу на Капітолій, де 6 січня мають офіційно оголосити переможця на виборах президента – демократа Джо Байдена.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jim Bourg

За імпічмент Трампу проголосували 232 члени Палати представників. Незважаючи на те, що Сенат не встигне проголосувати до кінця терміну Трампа, Верхня палата має право продовжити розглядати імпічмент і після 20 січня.

До слова, судити президента тепер буде Сенат. Для обвинувального вердикту необхідні голоси 67 сенаторів. Не виключено, що Сенат зможе заборонити Трампу претендувати і на інші державні посади. Отже, Дональд Трамп може стати першим президентом в історії США, який буде відсторонений від посади за допомогою імпічменту.

Тим часом сайт "Сьогодні" розповідає, чи можна Трампа досі вважати президентом Сполучених Штатів, і якщо так, то до якого числа.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама