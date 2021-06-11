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"Не засни" – Трамп потролив Байдена перед зустріччю з Путіним

11 червня 2021 15:00

Віталій Семченко Віталій Семченко

Під час президентської кампанії Трамп неодноразово називав свого суперника Байдена "сонним Джо"

Трамп побажав Байдену не заснути на зустрічі з Путіним

Трамп побажав Байдену не заснути на зустрічі з Путіним / Фото: Сьогодні

Колишній президент США Дональд Трамп поширив через американські ЗМІ заяву стосовно майбутнього саміту лідерів Сполучених Штатів і Росії.

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Про це повідомляє Forbes.

"Удачі Байдену у взаємодії з Путіним – не засни на зустрічі і, будь ласка, передай йому мої найкращі побажання", – йдеться в зверненні.

Відзначимо, що під час президентської кампанії Трамп неодноразово називав свого суперника Байдена "сонним Джо".

Колишній глава держави також згадав про свою зустріч з Путіним в 2018 році, назвавши її "прекрасною і дуже продуктивною". Політик вважає, що Америка багато виграла від тієї зустрічі, "в тому числі повагу президента Путіна і Росії".

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Зустріч Байдена і Путіна

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Саміт президентів відбудеться 16 червня в Женеві. Захід пройде на старовинній віллі Ла Гранж. Це буде перша зустріч Джо Байдена з російським лідером з моменту обрання президентом. До цього політики зустрічалися в 2011 році – коли Байден обіймав посаду віцепрезидента, а Путін – прем'єр-міністра.

Як повідомлялося раніше, влада Швейцарії має намір закрити частину повітряного просторукраїни на час американо-російського саміту.

Також ми писали, що Джо Байден переговорив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленськимі запевнив його в незмінній підтримці України.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

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