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Негідно й безвідповідально: Меркель сказала, що вона думає про Трампа

7 січня, 18:19

Ольга Литвин Ольга Литвин

Канцлер Німеччини вважає, що Дональд Трамп не впорався з роллю того, хто програв

/ Фото: Getty Images

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель дуже шкодує про рішення чинного президента США Дональда Трампа не визнавати підсумки виборів.

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Про це вона заявила у відеозверненні, опублікованому у Twitter.

"Ми всі бачили тривожні картини штурму Конгресу вчора ввечері. Вони викликали у мене гнів і печаль. І я впевнена, що почуваю себе, як і більшість друзів США, мільйони людей, які захоплюються американською демократичною традицією", – сказала канцлер.

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На думку Меркель, Трамп мав погодитися з результатами президентських виборів іще в листопаді.

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"Основою демократії є те, що після виборів з'являються переможці і переможені. Обидві сторони мають грати свої ролі гідно і відповідально, щоб сама демократія залишалася переможцем", – додала вона.

"Трагічно, що через нічні події загинули люди. Але для мене надією стало те, що Конгрес продовжив роботу вночі, і зараз зрозуміло, що завдяки утвердженню перемоги на виборах Джо Байдена і Камали Гарріс США менше ніж за два тижні, як це й має бути, розпочнуть нову главу в їхній демократії", – підсумувала Меркель.

Нагадаємо, сьогодні Сенат і Палата представників Конгресу США на спільному засіданні затвердили перемогу Джо Байдена на виборах президента.

Раніше ми розповіли, як збої в системі безпеки привели до штурму Капітолію.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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Німеччина США Ангела Меркель Дональд Трамп загибель людей Капітолій Джо Байден
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