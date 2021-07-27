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Несподіваний вибір. Хто представить США на саміті "Кримської платформи"

27 липня 2021 10:31

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У міністра буде статус спецпредставника Байдена

Джо Байден і Пітер Буттіджедж. Колаж "Сьогодні"

Джо Байден і Пітер Буттіджедж. Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден визначився, хто буде представляти країну на саміті "Кримської платформи" – міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

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Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на два своїх джерела. Інформацію також підтвердив народний депутат від "Європейської солідарності" Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Суспільному".

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"Сполучені Штати направляють (в Україну, – Ред.) міністра транспорту, він досить впливова фігура в Кабінеті міністрів США, це Піт Буттіджедж", – сказав Джемілєв.

ЗМІ пишуть, що у міністра буде статус спецпредставника Байдена. При цьому офіційно Білий дім ще не оголошував, хто очолить американську делегацію.

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Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія щодня працює над тим, щоб завадити "Кримської платформі".

Також ми писали, що США прийняли запрошення на Кримську платформу.

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