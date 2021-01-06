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Немає повноважень: Пенс відмовив Трампу відкинути підсумки голосування вибірників

6 січня, 20:34

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Трамп закликав Пенса переглянути на засіданні Конгресу підсумки виборів

Віце-президент США Майкл Пенс відреагував на прохання Дональда Трампа переглянути на засіданні Конгресу підсумки президентських виборів, на яких повинен перемогти демократ Джо Байден.

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В його заяві йдеться, що він не має повноважень відкинути підсумки голосування колегії вибірників.

"Деякі вважають, що в якості віце-президента я повинен в односторонньому порядку прийняти або відхилити голоси вибірників. Інші вважають, що голоси вибірників ніколи не слід оскаржувати на спільному засіданні Конгресу. Після ретельного вивчення нашої Конституції, наших законів і нашої історії, я вважаю , що жодна з цих точок зору не вірна", – йдеться в заяві Пенса.

Нагадаємо, Трамп в черговий раз закликав Пенса переглянути на засіданні Конгресу підсумки виборів 3 листопада.

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"Все, що необхідно зробити Майклу Пенсу, – повернути назад штатам голоси, і ми виграємо", – писав раніше Трамп в Twitter.

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До слова, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

Всі подробиці в спецтемі Вибори в США 2020

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