Розвідка США протягом півроку має викласти все, що знає про НЛО

У спецслужб США є 180 днів, аби поділитися зібраною інформацією про НЛО

Міністр оборони США та директор Національної розвідки мають опублікувати те, що їхні відомства знають про НЛО. До речі, усі ці можливості відкрилися для них завдяки законопроєкту про витрати на COVID-19.

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Про це повідомляє СNN.

Коли у грудні президент Дональд Трамп підписав законопроєкт про допомогу від коронавірусу на суму 2,3 трильйона доларів, для спецслужб США почався 180-денний зворотній відлік, аби повідомити Конгресу, що вони знають про НЛО.

У директора Національної розвідки та міністра оборони є трохи менше ніж шість місяців, аби надати комітетам Конгресу з розвідки та збройним силам несекретний звіт про "невпізнані повітряні явища". Це положення включили до розділу про значні витрати.

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Як виявилося, Конгрес уже давно цікавиться НЛО. У квітні минулого року Пентагон опублікував три короткі ролики. На відеозаписах, один із яких зняли 2004 року, а два інші – 2015 року, показані невпізнані літаючі об'єкти, зафіксовані за допомогою інфрачервоних камер.

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"У двох відеороликах військовослужбовці із трепетом реагують на те, як швидко рухаються об'єкти. Один голос припускає, що це може бути дрон", – повідомляє видання.

Досі невідомо, що це за об'єкти, і немає єдиної думки про їхнє походження. Деякі вважають, що це можуть бути дрони, якими потенційно можуть керувати земні противники, яких зазвичай прирівнюють до НЛО.

Раніше ми писали, що ЦРУ вірить в існування прибульців.

Крім того, Міністерство оборони США ухвалило рішення про створення робочої групи для розслідування випадків появи невпізнаних літаючих об'єктів.

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