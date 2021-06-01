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Netflix назвав бандерівців "нацистськими колаборантами"? Розбираємося, що сталося

1 червня, 18:41

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

На найпопулярнішій стрімінговій платформі з'явилися знамениті фільми "Брат" і "Брат-2", проте переклад однієї з фраз інакше як брехнею не назвеш

Американський стрімінговий сервіс Netflix опублікував на своїй платформі культові фільми "Брат" і "Брат 2", зняті російським режисером Олексієм Балобановим, і втрапив у скандал через відомі висловлювання героїв цих стрічок.

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Зокрема, в одній зі сцен у "Браті 2" персонаж Віктора Сухорукова запитує Павла Шолянского, що грає бандита українського походження: "Бандерівець?". В англійських субтитрах це переклали як "Ukrainian Nazi collaborator?" (в перекладі "український прибічник нацистів?").

Як так вийшло?

Варто зазначити, що переклад цих рядків належить не Netflix, а російському телеканалу СТВ, у якого платформа і купила права на показ фільмів, про що стало відомо 30 травня.

Саме з такими субтитрами стрічку було опублікована на сторінці каналу в YouTube. Цим і можна пояснити таке "трактування" сказаного в фільмі.

Які ще "перли" залишили?

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Дилогія відома своїми крилатими виразами, переважно нецензурного змісту. Один із них у "Браті" перевели досить точно. Фразу Данила Багрова (грає Сергій Бодров) "не брат ти мені, гнида чорнож*па" переклали як "you're not my brother, you are a black ass worm".

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Netflix назвав бандерівців "нацистськими колаборантами"? Розбираємося, що сталося

Також збереглися в субтитрах роздуми Багрова про "негрів", які "живуть в Африці".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Netflix розриває відносини з Голлівудською асоціацією іноземної преси, яка присуджує премію "Золотий глобус".

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Також ми писали, що використання Netflix може подорожчати – сервіс тестує нові обмеження щодо спільного використання облікового запису кількома особами, які не є членами однієї сім'ї.

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