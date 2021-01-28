Ані домівки, ані грошей, ані роботи: колишньому віце-президенту США ніде жити

Тимчасово Майк Пенс з дружиною поживе у його брата або у губернатора штату Індіана

Колишній віце-президент США Майк Пенс і його дружина Карен, які минулого тижня повернулися в рідний штат Індіана, опинилися у вкрай незручній ситуації – у них немає власного житла, бізнесу або накопичень.

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Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє Business Insider.

У зв'язку з цим, за одними даними, після переїзду колишня "друга пара країни" оселилася в котеджі губернатора Індіани і давнього друга Пенса Еріка Холкомба. Згідно з іншими даними, вони зупинилися в будинку брата Майка Пенса в місті Колумбус на півдні штату.

Зазначається, що, будучи віце-президентом, Пенс в жодній зі своїх податкових декларацій не вказав об'єкт нерухомості. При цьому з 2017 року і донедавна він жив в держрезиденції на території Військово-морської обсерваторії у Вашингтоні.

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При цьому відомо, що раніше йому і дружині належав будинок в місті Едінбург, розташованому в годині їзди на південь від столиці штату, Індіанаполіса, а під час перебування конгресменом він отримував дохід від оренди нерухомості в Колумбусі.

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Однак зараз джерела з числа наближених до нього і екс-президента Дональда Трампа стверджують, що у Пенсів немає власної домівки. Довгий час вони або орендували житло, або його їм надавала держава.

Журналісти навіть підрахували, що на посаді губернатора Індіани (в 2013-2017 роках) Пенс заробляв приблизно 112 тис. доларів на рік, а будучи віце-президентом – 230,7 тис. На власний будинок цього явно не вистачить.

За словами помічника Пенса, найближчі шість місяців його начальник буде в роз'їздах між Вашингтоном і Індіаною, але потім остаточно осяде на батьківщині. Де саме житиме його начальник, помічник не сказав.

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Також зазначається, що під час переїзду в резиденцію віце-президента в 2017 році Пенс попросив президента виділити кошти, аби її облаштувати. У самого його не було грошей через банкрутство його брата, а екс-віце-президент Джо Байден заселявся зі своїми меблями і з ними ж поїхав. Тому Пенсам не було буквально на чому спати.

Нагадаємо, що Трамп тим часом повернувся до своєї розкішної резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, де вже відкрив офіс екс-президента. Чи планує він якось підтримати Пенсів невідомо.

А як проходить процедура імпічменту 45-го глави Білого дому, дивіться у відеосюжеті:

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