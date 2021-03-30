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Жодного астронавта: у Маска показали перший цивільний екіпаж SpaceX

30 березня, 21:37

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

SpaceX вперше запустить у космос корабель без професійних космонавтів

Американська космічна компанія SpaceX оголосила про перший в історії екіпаж для польоту за межі планети, в якому немає жодного професійного астронавта.

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Про це йдеться у відео, опублікованому на YouTube-каналі компанії 30 березня.

До складу першого цивільного екіпажу SpaceX Inspiration4 входять двоє чоловіків і дві жінки:

  • командир – американський бізнесмен Джаред Айзекман;
  • пілот – дослідниця Ніас Проктор;
  • бортовий лікар – медик Гейлі Арсенокс;
  • бортінженер – ветеран ВПС і співробітник оборонної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі.

/ Фото: Reuters

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Перед польотом членів місії очікує ретельна підготовка в SpaceX.

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Як очікується, до зірок вони вирушать до кінця року. У космос їх виведе ракета-носій Falcon 9, а сам політ триватиме три дні.

Спонсором проєкту є 38-річний Айзекман – він повністю оплатив політ. Завдяки своїй участі він збирається зібрати не менше ніж 200 млн доларів для дитячої клініки St. Jude Children's Research Hospital у штаті Теннессі.

У команду набирали тих, хто зробить найбільшу пожертву.

Нагадаємо, що сьогодні SpaceX провела льотні випробування прототипу космічного корабля Starship SN11. Вибух апарата зняли на відео:

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Також раніше стало відомо про склад першого туристичного екіпажу на Міжнародній космічній станції.

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