Жодного астронавта: у Маска показали перший цивільний екіпаж SpaceX

Американська космічна компанія SpaceX оголосила про перший в історії екіпаж для польоту за межі планети, в якому немає жодного професійного астронавта.
Про це йдеться у відео, опублікованому на YouTube-каналі компанії 30 березня.
До складу першого цивільного екіпажу SpaceX Inspiration4 входять двоє чоловіків і дві жінки:
- командир – американський бізнесмен Джаред Айзекман;
- пілот – дослідниця Ніас Проктор;
- бортовий лікар – медик Гейлі Арсенокс;
- бортінженер – ветеран ВПС і співробітник оборонної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі.
/ Фото: Reuters
Перед польотом членів місії очікує ретельна підготовка в SpaceX.
Як очікується, до зірок вони вирушать до кінця року. У космос їх виведе ракета-носій Falcon 9, а сам політ триватиме три дні.
Спонсором проєкту є 38-річний Айзекман – він повністю оплатив політ. Завдяки своїй участі він збирається зібрати не менше ніж 200 млн доларів для дитячої клініки St. Jude Children's Research Hospital у штаті Теннессі.
У команду набирали тих, хто зробить найбільшу пожертву.
Нагадаємо, що сьогодні SpaceX провела льотні випробування прототипу космічного корабля Starship SN11. Вибух апарата зняли на відео:
Також раніше стало відомо про склад першого туристичного екіпажу на Міжнародній космічній станції.
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