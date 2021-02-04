"Нічого для мене не зробили": Трамп зі скандалом пішов з Гільдії акторів США

Колишній президент США Дональд Трамп покинув Американську федерацію художників телебачення і радіо – так звану Гільдію кіноакторів.

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Про це повідомляє Fox News.

Колишній очільник Білого дому вже відправив до організації листа, повідомивши її про своє рішення. Перед цим правління гільдії "переважною більшістю голосів" визнало дії Трампа під час січневого штурму Капітолію порушенням правил членства в профспілці, що б призвело до його виключення.

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"Ваша організація мало що зробила для своїх членів, і нічого для мене, крім збору внесків та просування небезпечних антиамериканських політик і ідей", – йдеться в листі, який Трамп адресував президентці Гільдії кіноакторів Габріель Картеріс.

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Він підкреслив, що "дуже пишається" своєю роботою над такими фільмами як "Один вдома 2", "Зразковий самець" і "Уолл-стріт: гроші не сплять", серіалом "Принц з Беверлі-Хіллз" і телешоу Saturday Night Live, а реаліті-шоу "Учень", яке Трамп вів сам, він назвав одним з найуспішніших за історію телебачення.

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"Я більше не хочу бути пов'язаним з вашим союзом. Отже, цей лист інформує вас про мій негайний вихід з Американської федерації художників телебачення і радіо", – резюмував експрезидент.

На це Трамп отримав від Картеріс і виконавчого директора профспілки Девіда Уіта дуже лаконічну відповідь: "Дякуємо".

Нагадаємо, що 6 січня перед затвердженням Конгресом результатів президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден, Дональд Трамп виступив перед натовпом прихильників і закликав їх не допустити цього, чим спровокував штурм Капітолію, що призвело до загибелі п'ятьох осіб.

Це, в свою чергу, спровокувало початок нової процедури імпічменту Дональда Трампа. Розгляд резолюції Сенатом призначено на 9 лютого.

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