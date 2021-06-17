"Жодних жовтих". Син Байдена трапив до скандалу через нелюбов до азіаток

Як виявилося, Хантер Байден недолюблює азіатських жінок. Фото: колаж "Сьогодні"

Молодший син президента США Джо Байдена Хантер потрапив в расистський скандал – в розпорядженні ЗМІ виявилося його листування дворічної давності, в якому він називає азіатських жінок "жовтими".

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Про це повідомляє Daily Mail.

"Перший син" США оскандалився через листування зі своєю двоюрідною сестрою Керолайн Байден, яка хотіла звести його з однієї зі своїх подруг-моделей. За даними журналістів, їхня розмова відбулася в січні 2019 року.

"Ти хочеш іноземку або нашу? Я не можу запропонувати тобі клятих азіаток. Не стану цього робити", – писала Хантеру його кузина.

"Жодних жовтих", – відповів їй на той момент 49-річний Хантер Байден.

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Журналісти звернули увагу на те, що подібні висловлювання можуть зіграти з президентським сином злий жарт, особливо на тлі хвилі нападів на американців азіатського походження в США через пандемію коронавірусу.

До того ж, в травні президент США Джо Байден підписав закон про прискорений процес розгляду злочинів, скоєних на ґрунті ненависті через COVID-19, і пообіцяв "покласти край ненависті і упередженості" щодо американців азіатського походження.

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Раніше в Daily Mail також повідомляли, що Хантер Байден неодноразово називав таких людей "жовтими" і в розмовах зі своїм адвокатом. На цьому тлі в соцмережах навіть набрав популярності хештег "Хантер Расист" (#RacistHunter).

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34-річна Керолайн Байден – дочка молодшого брата президента, Джима Байдена. У минулому вона, як і Хантер Байден, "відзначилася" неодноразовими проблемами з законом: керувала авто в нетверезому вигляді і без прав, зберігала наркотики, крала кредитні картки та билася з поліцейськими.

Нагадаємо, що раніше цього самого року син Байдена випустив автобіографію, в якій яскраво розповів про свою боротьбу з наркозалежністю.

А торік в Сенаті США представили доповідь, в якій йшлося про конфлікт інтересів під час роботи Хантера Байдена в правлінні української газової компанії Burisma, коли його батько був віце-президентом США.

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