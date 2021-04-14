Ніякої довіри: США продовжать тиск на РФ після розмови Байдена з Путіним

Білий дім має намір будувати відносини з Кремлем не на довірі, а на передбачуваності і стабільності, і продовжить посилювати санкції

Сполучені Штати продовжать чинити санкційний тиск на Росію і не мають наміру відмовлятися від запровадження нових, більш жорстких санкцій за її дії, незважаючи на телефонну розмову між президентами Джо Байденом і Володимиром Путінимі домовленість про зустріч.

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Про це заявила на брифінгу у вівторок прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Звичайно, президент (Джо Байден. – Ред.) чітко заявляв, що наслідки (для Росії. – Ред.) будуть. Сподіваюся, що скоро я зможу дати вам додаткову інформацію про це", – заявила Джен Псакі.

Вона підкреслила, що США продовжать співпрацювати з партнерами і союзниками для чинення тиску на Росію.

За словами Дженніфер Псакі, Білий дім має намір будувати відносини з Кремлем не на довірі, а на передбачуваності і стабільності.

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"Ми працюємо над передбачуваними і стабільними відносинами. Нас цікавить не стільки встановлення довіри, скільки передбачуваність і стабільність", – зазначила вона.

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Тим часом в ООН привітали телефонну розмову глав США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

"Для світу і безпеки дуже важливо, щоб між Москвою і Вашингтоном, двома постійними членами Ради безпеки ООН, був відкритий і позитивний діалог. Ми підтримуємо діалог між двома країнами", – заявив заявив на брифінгу офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Відзначимо, 13 квітня Джо Байден зателефонував російському президентові Володимиру Путіну і підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, а також висловив стурбованість через раптове нарощування Росією своїх військ в окупованому Криму і на українських кордонах.

Нагадаємо, в березні президент США Джо Байден в одному з інтерв'ю назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що Путін курирував масштабні зусилля, спрямовані на "очорнення" його кандидатури на виборах у США.

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Ми також повідомляли, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вивчає, як можуть позначитися на ситуації на Донбасі санкції, заплановані проти Росії, побоюючись посилення ескалації.

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