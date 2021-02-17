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Жодного партнерства з Росією: НАТО змінює концепцію через агресію Кремля

17 лютого, 20:31

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Військовий блок має врахувати зміни ситуації у світі – підйом Китаю та агресивність Росії

Через поведінку Китаю і Росії генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав НАТО переглянути стратегічну концепцію організації, яку було прийнято понад 10 років тому.

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Про це він заявив після онлайн-засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони 17 лютого.

"Я вважаю, що настав відповідний час. У нас є концепція від 2010 року, яка дуже добре відповідає нашим потребам, але на сьогодні ситуація змінилася. Наприклад, вона не враховує зміну балансу сил і підйом Китаю, зміни клімату", – сказав Столтенберг.

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Крім того, в новій концепції мають бути взяті до уваги дії Росії.

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"У концепції від 2010 року ми говорили про партнерство з Росією, але з того часу ми стали свідками її агресивних дій стосовно сусідів, і ситуація сильно змінилася", – додав генсек НАТО.

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Столтенберг також вважає, що нова концепція має "зміцнити зв'язок Європи і Північної Америки", а також підтвердити загальні цінності країн-членів організації.

Крім того, він закликав зробити НАТО майданчиком політичного діалогу для всіх "однаково мислячих країн" зі спільною метою – "для протистояння Росії і Китаю".

Нова стратегічна концепція військового блоку має бути прийнята на саміті НАТО, який відбудеться на початку року в Брюсселі.

Нагадаємо, нещодавно Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс готовий до зіткнення з РФ.

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Також ми писали, що раніше генсек закликав членів Альянсу збільшувати витрати на оборону і підвищувати готовність збройних сил протистояти агресивним діям Росії і підйому Китаю.

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