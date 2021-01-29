Нова вакцина від COVID-19: всього один укол і 66% ефективності

Через 28 днів після її введення вона продемонструвала повний захист від госпіталізації

Однокомпонентна вакцина Johnson & Johnson показала ефективність на рівні 66% для запобігання середньої і важкої течії коронавірусу.

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Про це йдеться в заяві компанії.

"Вакцина показала ефективність в 72% в США і 66% в цілому для запобігання середнього і важкого перебігу COVID-19 через 28 днів після вакцинації", – йдеться в повідомленні.

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Для запобігання тяжкого перебігу ефективність склала 85%.

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Через 28 днів після її введення вона продемонструвала повний захист від госпіталізації в зв'язку з коронавірусом і від смерті з цієї причини.

Як повідомляли раніше, як заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, поширення коронавірусу не зможе зупинити навіть масштабна вакцинація. Країнам світу не варто розраховувати на порятунок від COVID-19 в 2021 році.

Раніше в ВООЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке буде з'являтися знову.

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