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Нова вакцина від COVID-19: всього один укол і 66% ефективності

29 січня, 15:39

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Через 28 днів після її введення вона продемонструвала повний захист від госпіталізації

Однокомпонентна вакцина Johnson & Johnson показала ефективність на рівні 66% для запобігання середньої і важкої течії коронавірусу.

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Про це йдеться в заяві компанії.

"Вакцина показала ефективність в 72% в США і 66% в цілому для запобігання середнього і важкого перебігу COVID-19 через 28 днів після вакцинації", – йдеться в повідомленні.

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Для запобігання тяжкого перебігу ефективність склала 85%.

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Через 28 днів після її введення вона продемонструвала повний захист від госпіталізації в зв'язку з коронавірусом і від смерті з цієї причини.

Як повідомляли раніше, як заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, поширення коронавірусу не зможе зупинити навіть масштабна вакцинація. Країнам світу не варто розраховувати на порятунок від COVID-19 в 2021 році.

Раніше в ВООЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке буде з'являтися знову.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація коронавірус Johnson & Johnson COVID-19
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