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Нове розслідування штурму Капітолію. Дональд Трамп розкритикував республіканців

20 травня, 23:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

Дональд Трамп пригрозив наслідками 35 республіканцям, які підтримали створення комісії

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обрушився з критикою на 35 республіканців у Палаті представників Конгресу США, які підтримали створення двопартійної комісії з розслідування заворушень в Капітолії 6 січня .

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Про це повідомляє nbcnews.com.

"Бачите 35 норовливих республіканців – вони просто не можуть допомогти собі ... Іноді бути неефективним і слабким тягне за собою наслідки. Виборці розуміють!" – заявив він.

Нагадаємо, Палата представників США проголосувала в середу за прийняття закону про створення незалежної комісії з розслідування захоплення Капітолію:

  • "за" виступили 252 законодавця;
  • "проти" проголосували 175 конгресменів.

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Законопроект підтримали 35 республіканців, тим самим продемонструвавши незгоду з керівництвом Республіканської партії і екс-президентом США Дональдом Трампом, який закликав проголосувати "проти".

Тепер законопроєкт розглянуть в Сенаті.

Нагадаємо, після того, як Сенат не підтримав оголошення імпічменту екс-президенту Дональда Трампа через провокування безладів, спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес продовжить розслідування причин ситуації зі штурмом Капітолію, щоб уникнути подібних подій в майбутньому.

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Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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