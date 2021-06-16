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Нової холодної війни не буде – Байден

16 червня 2021 21:40

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Президент США Джо Байден не вважає, що його російський колега Володимир Путін думає про холодну війну

Байден відповів на питання про нову Холодну війну. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Байден відповів на питання про нову Холодну війну. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін, на його думку, не прагне до нової холодної війни з США.

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Про це він заявив за підсумками зустрічі з російським президентом.

"Останнє, чого зараз Путін хоче – це холодна війна... Але це не означає, що він перестане брязкати зброєю, не перестане говорити про оточення ворогами і те, що США хочуть захопити Росію", – сказав Байден.

Читайте також: США не проти Росії. Байден про зустріч з Путіним

Крім того, президент США присоромив РФ за порушення міжнародних норм і невиконання своїх зобов'язань.

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Байден підкреслив, що США будуть відповідати, коли це буде необхідно.

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Раніше ми повідомляли, що Байден і Путін не запросили один одного в гості.

Також нагадаємо, Кремль опублікував спільну заяву, у якій говориться, що США і РФ запустять діалог про стратегічну стабільність.

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