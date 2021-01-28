Новий держсекретар США натякнув Росії на санкції через Навального

Держсекретар США Ентоні Блінкеннатякнув, що Америка може вжити заходів проти Росії через затримання опозиціонера Олексія Навального.
Про це він сказав журналістам, передає пресслужба Держдепу.
За його словами, в США стурбовані не тільки затриманням Навального, але і в цілому ситуацією з правами людини у Росії, особливо в світлі останніх протестів.
"По всіх напрямках, як сказав президент (Джо Байден. – Ред.), ми розглядаємо всі дії, які викликають у нас глибоку стурбованість, чи то поводження з паном Навальний і, зокрема, очевидне використання хімічної зброї при спробі його вбивства ... І що ще важливіше, його голос – це голос багатьох росіян, і він повинен бути почутий, а не заглушений", – сказав Блінкен.
На питання журналіста, чи не виключає він прийняття будь-яких заходів, якщо з Навальним щось трапитися, держсекретар відповів: "Нічого не виключаю. Але ми хочемо завершити повний аналіз (того, що відбувається)".
Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 січня Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво". Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення у справі "Ів Роше".
Навальному у справі "Ів Роше" загрожує 3,5 роки колонії. А ось ЗМІ дізналися, що Кремль хоче накинути йому ще 10 років по якійсь іншій справі. Сам же Навальний дав зрозуміти Путіну – вішатися на віконній решітці і вскривати вени не має наміру.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк