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Новий держсекретар США натякнув Росії на санкції через Навального

28 січня, 10:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Поки Америка вивчає ситуацію з російським опозиціонером і потім може покарати Кремль

Держсекретар США Ентоні Блінкеннатякнув, що Америка може вжити заходів проти Росії через затримання опозиціонера Олексія Навального.

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Про це він сказав журналістам, передає пресслужба Держдепу.

За його словами, в США стурбовані не тільки затриманням Навального, але і в цілому ситуацією з правами людини у Росії, особливо в світлі останніх протестів.

"По всіх напрямках, як сказав президент (Джо Байден. – Ред.), ми розглядаємо всі дії, які викликають у нас глибоку стурбованість, чи то поводження з паном Навальний і, зокрема, очевидне використання хімічної зброї при спробі його вбивства ... І що ще важливіше, його голос – це голос багатьох росіян, і він повинен бути почутий, а не заглушений", – сказав Блінкен.

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На питання журналіста, чи не виключає він прийняття будь-яких заходів, якщо з Навальним щось трапитися, держсекретар відповів: "Нічого не виключаю. Але ми хочемо завершити повний аналіз (того, що відбувається)".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 січня Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво". Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення у справі "Ів Роше".

Навальному у справі "Ів Роше" загрожує 3,5 роки колонії. А ось ЗМІ дізналися, що Кремль хоче накинути йому ще 10 років по якійсь іншій справі. Сам же Навальний дав зрозуміти Путіну – вішатися на віконній решітці і вскривати вени не має наміру.

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Росія США Держдепартамент США Олексій Навальний Энтони Блинкен

Джерело: Сьогодні

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