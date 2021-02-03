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Новий космічний корабель SpaceX вибухнув під час посадки: відео

3 лютого, 00:09

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

"Космоліт майбутнього" Starship спіткала чергова невдача

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX провалила новий тестовий політ корабля Starship SN9, який в майбутньому планують використовувати для підкорення Місяця та Марсу.

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Про це повідомляє CNN.

Дев'яті за рахунком випробування, які проходили 2 лютого, завершилися невдачею. Прототип ракети вибухнув під час спроби приземлення. Причина події поки що невідома.

Корабель був запущений зі стартового майданчика біля містечка Бока Чика в штаті Техас. Зараз там само встановлюють модифікацію Starship SN10.

Загалом SpaceX одночасно будує сім різних модифікацій космічного корабля. Однак для пуску кожної з них необхідний дозвіл Федерального управління цивільної авіації США.

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Starship є космічним багаторазовим кораблем наступного покоління, який SpaceX сподівається використовувати для доставки людей на Марс та інші планети Сонячної системи.

Нагадаємо, що тестовий політ попередньої версії корабля Starship SN8 теж виявився невдалим – після запуску ракета просто не змогла злетіти.

Також ми писали, що перший політ Starship на навколоземній орбіті Ілон Маск анонсував вже в 2021 році.

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