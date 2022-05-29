Новий посол США отримала дозвіл на легальну роботу у Києві

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру Бріджіт Брінк на пост посла США в Україні

Посол США одержала візу для роботи в Україні. Колаж "Сьогодні"

Нова посол США Бріджіт Брінк отримала візу для роботи в Україні.

Про це у Facebook повідомила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

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"Велике задоволення видати візу і зустрітися з колегою – новим послом США в Україні Бріджіт Брінк... Дуже чекаю активної спільної роботи у визначальний час нашої боротьби за незалежність і демократію!" – Написала вона.

19 травня Сенат США одноголосно затвердив Бріджіт Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні – наступного дня після того, як США офіційно відновили роботу свого посольства у Києві.

Брінк працювала на кількох посадах у дипломатичному корпусі, у тому числі була заступником помічника секретаря у Бюро по Європі та Євразії Держдепартаменту. Вона розмовляє російською, працювала в посольствах США в Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.

Посольство Німеччини відновило роботу у Києві

Посольство Німеччини відновило свою роботу у Києві у вівторок, 10 травня. Міністр закордонних справ Анналена Бербок підняла прапор біля будівлі посольства. За її словами, посольство відкривається з "мінімальною присутністю" дипломатів і працюватиме в обмеженому форматі, але з присутністю посла Анкі Фельдгузен.

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"Ми повернулися! Вчора посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві. Міністр закордонних справ Анналена Бербок підняла німецький прапор біля будівлі посольства", – заявили у посольстві.

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