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Новий посол США в Україні. Один із кандидатів раніше працював у Росії

13 липня 2021 20:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У 2019-му Джордж Кент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та запевнив його в підтримці США

Джордж Кент і Майкл Макфол / колаж "Сьогодні"

Джордж Кент і Майкл Макфол / колаж "Сьогодні"

У Сполучених Штатах висунули кандидатами на посаду посла в Україні професора політичних наук Майкла Макфола і заступника помічника держсекретаря Джорджа Кента.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Він зазначив, що Майкл Макфол у 2012-2014 роках був послом США в Росії.

Зазначимо, наразі тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів в Україні є Крістіна Квін.

7 липня з'явилася інформація, що на час відпустки її замінить Джордж Кент, який приїде до Києва.

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Як передавали новини "Сьогодні", в 2019 році Кент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його в підтримці США.

Майкл Макфол у грудні 2020 року передбачав, що президент США Джо Байден не буде звертатися до особистої дружби з президентом РФ Володимиром Путіним, а робитиме більше зусиль з розвитку двосторонніх відносин із іншими країнами колишнього СРСР, у тому числі Україною.

А в 2018 році Макфол на слуханнях у Конгресі заявляв, що президент РФ Володимир Путін намагається послабити позиції Заходу, і для цього створює фейкові організації, використовує гроші олігархів і спецслужб, підкуповує політиків і краде інформацію.

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