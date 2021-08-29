Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Світові новини США

Новий теракт? Влада США закликала американців покинути аеропорт Кабулу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 серпня, 07:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Посольство США в Афганістані рекомендувало американцям не їхати в аеропорт і не ходити по вулицях Кабулу
У найближчу добу в аеропорту очікується новий теракт / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
У найближчу добу в аеропорту очікується новий теракт / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Громадян США, які очікують евакуації з Афганістану, закликали терміново покинути аеропорт Кабулу через реальну загрозу нового теракту .

Реклама

Така заява з'явилася на сайті Посольство США в Афганістані.

Читайте також:

"Через конкретно реальну загрозу всім громадянам США... слід негайно покинути територію аеропорту", – йдеться в заяві. Американців не повинно бути на злітно-посадковій смузі і навіть не слід їхати в аеропорт.

Місцем, де потенційно може статися теракт, називаються всі околиці аеропорту імені Хаміда Карзая і будівлю міністерства внутрішніх справ Афганістану. Також американцям радять уникати скупчення людей, стежити за місцевими ЗМІ на предмет критичних подій і слідувати інструкціям місцевої влади, включаючи обмеження на пересування, пов'язані з комендантською годиною.

Реклама

Читайте також:

  • Нагадаємо, що 26 серпня на одному з входів в аеропорт терорист-смертник привів в дію вибухівку. В результаті загинули щонайменше 170 людей, 13 з яких військові США.
  • 28 серпня президент США Джо Байден заявив, що американське командування на місцях в Афганістані повідомило йому раніше про загрозу ще одного теракту біля аеропорту Кабулу і вона залишається "вельми вірогідною в наступні 24-36 годин".
  • Вчора Україна змогла евакуювати з Афганістану ще близько 600 людей. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ми відправили за людьми відразу три літаки.
  • Американські військові повинні покинути Афганістан 31 серпня – через три дні.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 серпня 1991. Леонід Кравчук зустрівся з командуючими військових округів і Чорноморського флоту…

Зануритись у той день
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 082 випадки за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти