Новий теракт? Влада США закликала американців покинути аеропорт Кабулу

Громадян США, які очікують евакуації з Афганістану, закликали терміново покинути аеропорт Кабулу через реальну загрозу нового теракту .
Така заява з'явилася на сайті Посольство США в Афганістані.
Байдена попередили про загрозу нового теракту в Кабулі
"Через конкретно реальну загрозу всім громадянам США... слід негайно покинути територію аеропорту", – йдеться в заяві. Американців не повинно бути на злітно-посадковій смузі і навіть не слід їхати в аеропорт.
Місцем, де потенційно може статися теракт, називаються всі околиці аеропорту імені Хаміда Карзая і будівлю міністерства внутрішніх справ Афганістану. Також американцям радять уникати скупчення людей, стежити за місцевими ЗМІ на предмет критичних подій і слідувати інструкціям місцевої влади, включаючи обмеження на пересування, пов'язані з комендантською годиною.
- Нагадаємо, що 26 серпня на одному з входів в аеропорт терорист-смертник привів в дію вибухівку. В результаті загинули щонайменше 170 людей, 13 з яких військові США.
- 28 серпня президент США Джо Байден заявив, що американське командування на місцях в Афганістані повідомило йому раніше про загрозу ще одного теракту біля аеропорту Кабулу і вона залишається "вельми вірогідною в наступні 24-36 годин".
- Вчора Україна змогла евакуювати з Афганістану ще близько 600 людей. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ми відправили за людьми відразу три літаки.
- Американські військові повинні покинути Афганістан 31 серпня – через три дні.