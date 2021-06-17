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Нуланд обговорить з ЄС і НАТО підсумки зустрічі Байдена і Путіна

17 червня 2021 0:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Мета візиту в Брюссель – висвітлення співпраці США і ЄС з широкого кола питань, включаючи вирішення складних зовнішньополітичних завдань

Фото: ntvmsnbc.com

Фото: ntvmsnbc.com

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів з політичних справ Вікторія Нуланд 17-18 червня обговорить у Брюсселі з представниками Євросоюзу і НАТО саміти, що пройшли між ними, а також підсумки зустрічі в Женеві президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

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Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

"Після поїздки президента Байдена в Брюссель заступник держсекретаря Нуланд зустрінеться із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане та членами Північноатлантичної ради. Заступник держсекретаря також зустрінеться з генеральним секретарем Європейської служби зовнішніх зв'язків Стефано Санніно", – повідомили в Держдепі.

Зазначається, що мета зустрічей – висвітлення співпраці США і ЄС з широкого кола питань, включаючи вирішення складних зовнішньополітичних завдань

Крім того, Вікторія Нуланд у Брюсселі візьме участь по відеозв'язку у міжнародній конференції з безпеки Globsec Bratislava Forum 2021.

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Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що реальні результати його зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним стануть зрозумілі щонайменше через шість місяців, але в цілому оцінив саміт позитивно.

Як пройшла зустріч Байдена і Путіна і про що говорили президенти, дивіться в сюжеті новин "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

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