Про що говоритимуть Путін і Байден на зустрічі? У РФ назвали теми переговорів

Заява, яку зробив Байден в ефірі телеканалу ABC, назвавши Путіна "вбивцею", не буде головною темою обговорення

Джо Байден і Володимир Путін незабаром проведуть переговори в одній з європейських країн. Фото: колаж "Сьогодні"

Головною темою зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна стане стратегічна стабільність і двосторонні відносини США з РФ.

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Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає "РБК".

За його словами, та заява, яку зробив Байден, назвавши Путіна "вбивцею", не буде головною темою обговорення.

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"Ви знаєте, напевно, цей інцидент – це не головне. Все-таки йдеться, звичайно, про стратстабільність. Це хвилює весь світ. Стосується всього світу. І наших двосторонніх відносин. Ось це ось головні теми, які на порядку денному", – сказав він.

Очікується, що зустріч президентів відбудеться вже найближчими тижнями, проте коли саме – поки не повідомляється.

Нагадаємо, що після нещодавньої розмови президентів двох країн в Білому домі попередили, що Америка продовжить чинити санкційний тиск на РФ і не відмовиться від нових, жорсткіших санкцій.

Також нагадаємо, президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею, що викликало обурення в Москві. У Держдумі це вже охрестили образою всіх росіян.