Русский
$ 27,44
33,53
  1. Світові новини
  2. США

Про що говоритимуть Путін і Байден на зустрічі? У РФ назвали теми переговорів

19 травня, 15:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Заява, яку зробив Байден в ефірі телеканалу ABC, назвавши Путіна "вбивцею", не буде головною темою обговорення

Джо Байден і Володимир Путін незабаром проведуть переговори в одній з європейських країн. Фото: колаж "Сьогодні"

Джо Байден і Володимир Путін незабаром проведуть переговори в одній з європейських країн. Фото: колаж "Сьогодні"

Головною темою зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна стане стратегічна стабільність і двосторонні відносини США з РФ.

Реклама

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає "РБК".

За його словами, та заява, яку зробив Байден, назвавши Путіна "вбивцею", не буде головною темою обговорення.

Читайте також:

Зеленський розповів, що думає про майбутню зустріч Путіна та Байдена

В тренді
Зустріч Байдена і Путіна пройде в найближчі тижні – держсекретар США
Джо Байден та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
В тренді
В Ізраїлі обрушилася трибуна синагоги – понад 160 постраждалих та двоє загиблих (оновлено)
В тренді
Ліквідація бойовиків і знищення штабу ХАМАС – Ізраїль завдає удару по сектору Газа (відео)
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Реклама

"Ви знаєте, напевно, цей інцидент – це не головне. Все-таки йдеться, звичайно, про стратстабільність. Це хвилює весь світ. Стосується всього світу. І наших двосторонніх відносин. Ось це ось головні теми, які на порядку денному", – сказав він.

Очікується, що зустріч президентів відбудеться вже найближчими тижнями, проте коли саме – поки не повідомляється.

Нагадаємо, що після нещодавньої розмови президентів двох країн в Білому домі попередили, що Америка продовжить чинити санкційний тиск на РФ і не відмовиться від нових, жорсткіших санкцій.

Також нагадаємо, президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею, що викликало обурення в Москві. У Держдумі це вже охрестили образою всіх росіян.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Молода коханка і бізнес із педофілом. ЗМІ дізналися причину розлучення Гейтсів
Молода коханка і бізнес із педофілом. ЗМІ дізналися причину розлучення ГейтсівСША
Американці приїхали на Донбас: побачили руїни Широкиного і катери РФ (фото)
Американці приїхали на Донбас: побачили руїни Широкиного і катери РФ (фото)Донбас
Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективність
Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективністьУкраїна
Вчені встановили, хто найбільше ризикує померти від COVID-19
Вчені встановили, хто найбільше ризикує померти від COVID-19США
"Найгірша з усіх". У США медсестрі-"монстру" дали сім довічних термінівСША
ХАМАС заявив про припинення вогню по Тель-Авіву
ХАМАС заявив про припинення вогню по Тель-АвівуІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти