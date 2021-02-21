Уламки падали на подвір’я: у США у пасажирського літака загорівся двигун (фото, відео)

У Сполучених Штатах у літака Boeing 777 з 241 пасажиром на борту, який вилетів з Денвера (штат Колорадо), під час польоту загорівся двигун, внаслідок чого уламки обшивки розлетілися по кількох містечках – деякі великі шматки впали в житловому районі міста Брумфілд.

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Про це повідомляє Fox News.





Лайнеру довелося повернутися в аеропорт Денвера, де він успішно приземлився – в результаті відмови двигуна ніхто не постраждав. Також немає інформації про постраждалих через падіння уламків.



Водночас поліція Брумфілд попросила місцевих жителів, в чиї двори впали уламки, не чіпати їх, а повідомляти про знахідки владі.





Нагадаємо, 20 січня в США в окрузі Монро штату Нью-Йорк зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого перебувало три людини, всі загинули.

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Ми також повідомляли, що в Бразилії в січні зазнав аварії літак з футболістами на борту – шестеро людей загинули.

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