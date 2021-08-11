Удвічі смертельніший за уханьский вірус. В США виявили нову мутацію COVID-19

Вчені з США повідомили, що в Нью-Йорку в минулому році бушував саме цей вірус. Йому дали назву "Йота"

Штамм Йота вважають виним у критичній ситуації, яка була в Нью-Йорку в минулому році / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Виявлена нова мутація COVID-19, яка є вдвічі смертельнішою за уханьский вірус. Саме вона викликала критичну ситуацію із захворюваністю на коронавірус в Нью-Йорку в кінці минулого року.

Реклама

Про це повідомляє журнал Medical News .

Мутацію виявили вчені з Департаменту охорони здоров'я і психічної гігієни Нью-Йорка і Школи громадської охорони здоров'я ім. Мейлмана при Колумбійському університеті, які недавно опублікували свої результати. Назвали вони свою знахідку – "йота".

Як часто вбиває Йота

В ході дослідження, яке тривало більше півроку, вчені з'ясували:

від йота-вірусу вмирали на 82% частіше, ніж від раніше відомих варіантів COVID-19;

серед пацієнтів у віці 45-64 роки летальність зросла на 46%;

серед хворих 65-74 років – на 82%;

люди у віці старше 75 років вмирали від йота-вірусу на 62% частіше, ніж від інших мутацій коронавирусу.

Реклама

Вчені з'ясували, що швидкість поширення коронавирусу в районі Нью-Йорка, де виявили йота-варіант, була значно вище, ніж в інших районах. З плином часу вона тільки зростала – заразність мутації була на 15-25% вище, ніж у виявлених раніше варіантів коронавирусу. Вчені вважають, що йота-варіант може долати імунітет у тих, хто раніше перехворів COVID-19, в 10% випадків.

Історія мутацій COVID-19

Це не перша мутація, якій піддався коронавірус SARS-CoV-2 (більш відомий нам як COVID-19).

У березні цього року по світу поширювався так званий британський штам коронавирусу.

Реклама

У квітні в Африці виявили новий штам коронавирусу, який, як передбачалося, міг містити в собі до 40 мутацій .

У травні Індію захлеснув спалах COVID-19, який пов'язували з подвійною мутацією вірусу .

У березні у Франції зареєстрували новий штам коронавирусу. Він був виявлений в історичному регіоні Ельзас.